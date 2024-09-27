بالفيديو.. مسيرات حاشدة في ايران دعما للبنان وغزة

العالم - مراسلون

وتمثل هذه المسيرات دعما ايرانيا شعبيا لمحور المقاومة والشعوب المضطهدة في محور المقاومة لاسيما في قطاع غزة ولبنان والضاحية الجنوبية في لبنان.

وقال متظاهر "حضورنا اليوم لدعم الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين ولنحتج على الجرائم التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي في المنطقة بدعم وتدخل من الولايات المتحدة"

فيما قالت سيدة ايرانية "جئنا لنعلم العالم أجمع أننا ندعم الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ونريد أن ننقل هذه الرسالة إلى كل المظلومين تحت نیر أمريكا و"إسرائيل" بأننا ندعمكم"

الشارع الايراني اليوم يطالب المنظمات الحقوقية مثل منظمة حقوق الانسان والمنظمات الاممية ان يكون لها دور فاعل للتصدي للجرائم الاسرائيلية التي ترتكب في تلك المناطق، والاجتناب عن الازدواجية في المعايير التي تسود على في التعامل مع تلك الملفات.

وخرج الشعب الايراني في شارع انقلاب بالعاصمة طهران للتنديد بهذه الجرائم ويعلن موقفه الثابت من الدعم المستمر لمحور المقاومة وتحديدا للشعب الفلسطيني والشعب في قطاع غزة والشعب اللبناني الذي يوم يعاني من المجازر التي ترتكب في الضاحية الجنوبية بلبنان.

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