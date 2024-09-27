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سفارة العراق في بيروت توجه رسالة للعراقيين في لبنان

سفارة العراق في بيروت توجه رسالة للعراقيين في لبنان
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

وجهت السفارة العراقية في بيروت، رسالة الى العراقيين المتواجدين في لبنان، والذين يرومون السفر إليها، فيما خصصت أرقام هواتف ساخنة للتواصل معها في حال حدوث طارئ.

العالم - العراق

وحسب "السومرية نيوز"، قالت السفارة في بيان امس الخميس، إنه "بالنظر للتطورات الامنية المؤسفة وتصاعد حدة العنف في بعض المناطق في الجمهورية اللبنانية، تهيب السفارة العراقية في بيروت وتنصح رعاياها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية بتوخي الحيطة والحذر اثناء اقامتهم او تنقلهم داخل لبنان وتجنب المناطق التي تشهد عمليات عسكرية".

وأضافت السفارة، "كما تحث السفارة العراقيين ممن لديهم نية في السفر الى لبنان بأخذ ظروف البلد بنظر الاعتبار وتأجيل الزيارات غير الضرورية لحين زوال الظرف الحالي" .

وفي أدناه ارقام الخطوط الساخنة للسفارة للاتصال بها في حال وجود اي حالة طارئة لا سامح الله .

+961 71 515 300
+961 70 799 002

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