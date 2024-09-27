الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي: قدرات حزب الله وحركة انصار الله اليمنية موجودة ايضا عند فصائل المقاومة في العراق

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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