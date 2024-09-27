الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عدة غارات لطائرات الاحتلال استهدفت الدفاع المدني اثناء عمله لفتح طريق بمعبر "مطربة" عند الحدود اللبنانية السورية

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :