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غارات للاحتلال على بلدتي الطيبة ودير سريان في الجنوب اللبناني

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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