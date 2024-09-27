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تجمع العلماء المسلمين في لبنان: نحيي المقاومة الاسلامية على مواجهاتها البطولية التي تخوضها في ساحات الجهاد اليوم

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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