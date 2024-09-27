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وكالة الانباء اللبنانية: غارات للاحتلال على مناطق الطيبة ودير سريان ومركبا جنوبي البلاد

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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