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عدة انفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية في عدوان جديد للاحتلال

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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