الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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سيارات الاسعاف تهرع الى الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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