شاهد/طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

العالم- لبنان

وأفادت مصادر صحفية أن الغارات عنيفة استهدفت أحياء سكنية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

کما استهدفت غارات الاحتلال مواقع قرب طريق المطار ومنطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء بالضاحية.



وفي الوقت نفسه، قطع نتنياهو مؤتمره الصحفي في نيويورك بعد تلقيه آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية وفقا لوسائل الإعلام العبرية.

وزعم جيش الاحتلال استهداف مقر القيادة المركزي لحزب الله في بيروت.

وادعت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية ان الشخص المستهدف في القصف هو امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

دمار كبير جرّاء غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وافادت المصادر المحلية بانهيار مباني سكنية بأكملها على رؤوس ساكنيها جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية انه تم استخدام قنابل تزن 2000 طن خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية.

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال ان طائرات إف 35 نفذت الغارات واستخدمت قنابل خارقة للتحصينات.

واضافت الإذاعة نقلا عن مسؤول صهيوني كبير: ان "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية قصف الضاحية.

فيديو جديد.. لحظة قصف طيران الاحتلال الضاحية الجنوبية في بيروت.