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الاعلام اللبناني: تم تسوية 10 بنايات بالارض اثر الغارات الاخيرة للاحتلال على الضاحية

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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