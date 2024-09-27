الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: استخدام قنابل بزنة الفي رطل خارقة للتحصينات بقصف الضاحية

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :