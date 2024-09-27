مصادر المقاومة: السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين على قيد الحياة

العالم - لبنان

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية: ان حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

کما قال مصدر آخر فی حزب الله إن السيد هاشم صفي الدين على قيد الحياة رغم مزاعم إسرائيلية.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال ان الغارات الاسرائيلية استهدفت المقر المركزي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وادعى أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: ان قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

واعلنت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله: ان الأمين العام لحزب الله على قيد الحياة.

في السياق قالت شبكة إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: نتوقع أن يحاول حزب الله شن هجوم انتقامي واسع بعد استهداف مقر قيادته

يتبع..