أولى مشاهد المجزرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

العالم - لبنان

وأفاد مراسم قناة العالم في بيروت، أن العدوان الإسرائيلي شن هجوما عنيفا على الضاحية الجنوبية بين برج البراجنة وحارة الحريك بـ10 غارات.

ونقل مراسل العالم تفاصيل الغارات الهمجية على الضاحية الجنوبية من مكان قريب من موقع الانفجار، فيما كان ينقل أجواء مراسم تشييع الشهداء القادة بحزب الله مباشرة من الضاحية الجنوبية.

ووصف مراسل العالم المشهد بأنه لا يوصف ومروع حيث مئات السيارات تهرع الى المكان لإجلاء الشهداء والجرحى والنيران مشتعلة ومبان سويت بالأرض كلها يعكس حجم الدمار الكامل. مؤكدا أن الاحتلال ارتكب مجزرة حقيقية.

وذكر مراسل العالم أن العدو الصهيوني ادعى استهداف المركز العسكري والجهادي لحزب الله، دون أن نتبنى كلام العدو الإسرائيلي إلا بعد صدور بيان من حزب الله.

وأكد مراسل العالم أن الانفجار مجزرة كبيرة بكل معنى للكلمة ارتكبتها طائرات الاحتلال الصهيوني بعشرة غارات. ولكننا ننتظر المعطيات بعد معاينة المشهد.