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فرق الانقاذ تباشر برفع الانقاض في الضاحية بحثا عن ناجين

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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