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رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان يدعو المجتمع الدولي لردع الاحتلال ووقف طغيانه

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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