بالفيديو.. حزب الله يوسع دائرة النار ويستهدف العمق الإسرائيلي

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رغم الأوجاع والقتل والدمار، ورغم الوحشية الإسرائيلية، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان دعمها وإسنادها للمقاومة الفلسطينية ودفاعا عن لبنان وشعبه، اعلن حزب الله استهداف كل من مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي واحد، ومستعمرة إيلانيا بصلية من نفس الصاروخ، وأيضا مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية لمرتين، وموقع بياض بليدا بقذائف ‏المدفعية مؤكدا إصابة الأهداف إصابة مباشرة. كما استهدف الحزب مطار مجيدو وقاعدة عاموس ومصنع زخرون التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

رد حزب الله يأتي في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال لمناورة برية في لبنان، وفق قائد سلاح الجو في قوات الاحتلال تومر بار، الذي اعلن من القاعدة الجوية وسط الكيان عن استعدادا قواته بشكل أساسي إلى جنب القيادة الشمالية للعملية لبرية المحتملة. مضيفا أن سلاح الجو يعمل على منع أي احتمال لنقل الأسلحة إلى حزب الله.

تصريحات القائد الإسرائيلي ربما تتعارض مع وضع الجبهة الداخلية للكيان، الذي يعيش مستوطنوه حالة من الرعب والخوف، تنعكس من خلال ما يظهره المستوطنون من هروب جماعي نحو الملاجئ مع كل دوي لصافرات الإنذار، تاركين سياراتهم في الشوارع لا سيما في تل ابيب، وفي ظل حجم واتساع رقعة الاستهداف في مستوطنات الاحتلال. على الرغم من بعض استطلاعات الرأي التي تدعي موافقة الاغلبية الشعبية على استمرار العملية العسكرية.