الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام اللبنانية: غارتان لطيران الاحتلال تستهدفان بلدتي السكسكية والزرارية جنوبي لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :