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المجلس الاسلامي الاعلى بالعراق: نجدد موقفنا الداعم لسكان غزة والشعب اللبناني

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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