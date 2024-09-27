شاهد.. تفاصيل السلاح المستخدم بعدوان الاحتلال على حارة بريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان هناك ابنية سويت بالارض اما الابنية المجاورة لها لحق بها دمار هائل، وسط تصاعد الدخان.

واشار الى ان فرق الانقاذ التابعة للهيئة الصحية الاسلامية وفرق الاسعاف تجد صعوبة في الوصول الى موقع الحادث، من اجل رفع الانقاض واغاثة المصابين.

واضاف ان هذه المنازل المستهدفة هي مباني سكنية مأهولة بالسكان ما خلف عدد من الشهداء والجرحى.

وبين ان السلاح الذي استخدمه كيان الاحتلال هو سلاح تدميري وخارق للملاجئ والتحصينات، وهي قنابل من نوع ام 84 وتزن الف طن وفق ما صرح به الاعلام العبري.

المزيد بالفيديو المرفق..