الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تفاصيل السلاح المستخدم بعدوان الاحتلال على حارة بريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة في منطقة حارة حريك خلف دمارا هائل.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان هناك ابنية سويت بالارض اما الابنية المجاورة لها لحق بها دمار هائل، وسط تصاعد الدخان.

واشار الى ان فرق الانقاذ التابعة للهيئة الصحية الاسلامية وفرق الاسعاف تجد صعوبة في الوصول الى موقع الحادث، من اجل رفع الانقاض واغاثة المصابين.

واضاف ان هذه المنازل المستهدفة هي مباني سكنية مأهولة بالسكان ما خلف عدد من الشهداء والجرحى.

وبين ان السلاح الذي استخدمه كيان الاحتلال هو سلاح تدميري وخارق للملاجئ والتحصينات، وهي قنابل من نوع ام 84 وتزن الف طن وفق ما صرح به الاعلام العبري.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مشاهد حصرية لاثار الدمار بالضاحية الجنوبية لبيروت

اول تعليق للجهاد الاسلامي على استهدف ضاحية بيروت الجنوبية

بالفيديو.. حزب الله يوسع دائرة النار ويستهدف العمق الإسرائيلي

سفارة العراق في بيروت توجه رسالة للعراقيين في لبنان