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الاعلام العبري: رفع حالة التأهب في السفارات الاسرائيلية حول العالم

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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