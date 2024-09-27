الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أول رد إيراني على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية

أول رد إيراني على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

كأول رد فعل إيراني قالت السفارة الإيرانية في بيروت الجريمة الإسرائيلية المدانة تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة.

العالم - لبنان

وعقب الهجوم الإسرائيلي أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية مقربة من حزب الله أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

کما قال مصدر آخر فی حزب الله إن السيد هاشم صفي الدين على قيد الحياة رغم مزاعم إسرائيلية.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال ان الغارات الاسرائيلية استهدفت المقر المركزي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وادعى أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: ان قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

في السياق قالت شبكة إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: نتوقع أن يحاول حزب الله شن هجوم انتقامي واسع بعد استهداف مقر قيادته

روابط ذات صلة

شاهد.. تفاصيل السلاح المستخدم بعدوان الاحتلال على حارة بريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

حرس الثورة يعلق على احتمال الهجوم الإسرائيلي البري على لبنان