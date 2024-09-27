أول رد إيراني على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية

العالم - لبنان

وعقب الهجوم الإسرائيلي أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية مقربة من حزب الله أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

کما قال مصدر آخر فی حزب الله إن السيد هاشم صفي الدين على قيد الحياة رغم مزاعم إسرائيلية.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال ان الغارات الاسرائيلية استهدفت المقر المركزي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وادعى أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: ان قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

في السياق قالت شبكة إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: نتوقع أن يحاول حزب الله شن هجوم انتقامي واسع بعد استهداف مقر قيادته