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الاعلام العبري: السلطات تطالب سكان مناطق الجولان بالبقاء قرب الملاجئ

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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