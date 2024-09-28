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هل ستقف الحرب الإسرائيلية عند حدود لبنان فقط؟!

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

 أكد خالد العبود عضو المكتب السياسي لحزب الوحدويين الإشتراكيين، أن الإحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يستمر وتحيط به أذرع مقاومة إن كان على مستوى الضفة أو غزة أو الداخل الفلسطيني أو المقاومة اللبنانية، ان كان على مستوى ظهيرين إستراتيجيين هامين لجهة دعم هذه الأذرع المقاومة، فلا يستطيع هذا الكيان أن يستمر، ولابد من أن يبحث عن مخرج.

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ولفت العبود إلى أن كل الذي يفعله نتنياهو ولا يجوز أن نصغي إلى أن نتنياهو يتصرف وحيدا ضمن حسابات بسيطة ضيقة داخلية أو خارطه سياسية داخلية تحكمه، صحيح أنه توجد حسابات وحيثيات ما معينه ضيقة يدخل بها في بعض الاحيان، لكن هذا هو المشروع الاساسي لهذا الاحتلال.

ونوه العبود إلى أن الإحتلال يعتقد وليس نتنياهو فقط، وانما كل كتلة الإحتلال جميعها تعتقد وترى، بأنه لا يمكن أن يستمر، لا يمكن ان يكون لها كيان، ولا يمكن ان يكون لها وجود في ظل هذا الاعداد في ظل هذه المقاومة فهم يذهبون الى مواجهة هذه المقاومة بخطط يضعونها، وأسقط المقاومون كل هذه الخطط التي وضعها هذا الاحتلال منذ عشرات السنوات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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