غضب يسود الشارع العراقي بعد استشهاد سيد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مكان الوقفة التضامنية للعراقيين مع الشعب اللبناني وإدانة للجريمة النكراء الصهيونية من مدخل المنطقة الخضراء حيث تجمهر الآلاف من المواطنين العراقيين يرددون هتافات"الموت لأمريكا والموت للكيان الصهيوني، وهيهات منا الذلة، ورافعين أعلام حزب الله وأعلام المقاومة الاسلامية في العراق ومطالبين بالثأر من الكيان الصهيوني ومؤكدين على استمراريه المقاومة ومقارعة المحتل الصهيوني.

ولفت مراسلنا إلى أن هؤلاء المتظاهرين الغاضبين توجهوا نحو داخل المنطقه الخضراء مكان وجود السفارة الأمريكية حيث حاولوا الإقتراب من السفارة الامريكية حيث وضعت القوات والشرطة العراقية حواجز على الجسر المعلق ومنعت هؤلاء المتظاهرين من التوجه والتجمّع أمام السفارة الامريكية والتي تعتبرها هي المسؤول الرئيسي عن الجرائم التي ترتكب في غزة وفي لبنان، وبالتحديد الجريمة الأخيرة المتمثلة باغتيال القائد الكبير السيد حسن نصر الله.

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