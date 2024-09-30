جهود إنهاء العدوان وتعنت نتنياهو.. السيد الحوثي: إسناد غزة ولبنان مستمر

العالم - بانوراما

إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نفى موافقته على الهدنة، ودعى لمواصلة العدوان على لبنان، حتى يتسنى لسكان شمال الكيان العودة إلى ديارهم.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة أنصارالله أن اليمن لن يتوانى أبدا في إسناد غزة وفلسطين عموما وفي إسناد لبنان وحزب الله والتعاون معه طالما استمر العدوان.



وقال السيد الحوثي إن جبهات الإسناد بكلها ستبقى مستمرة، ومحاولة أمريكا وإسرائيل لإيقافها لن تنجح أبدا، مشيرا إلى أن الصاروخ 'فلسطين اثنين' إنجاز كبير ودخل الخدمة لصالح المرحلة الخامسة من التصعيد المساند لغزة.



وأكد السيد الحوثي أن الهدف الإسرائيلي من التصعيد في لبنان هو منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني وهذا لن يتحقق، مضيفا أن أميركا وبريطانيا والغرب يدعمون العدو الإسرائيلي باعتباره جزءا منهم ويحقق أهدافهم الاستعمارية العدوانية ضد الأمة.

مشددا على أن العدو الإسرائيلي سيخسر إذا أقدم على عملية برية في لبنان وأن رد حزب الله على الهجمات الإسرائيلية سيكون قويا بما يجبر العدو على الهروب إلى الملاجئ.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.