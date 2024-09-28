الأهداف الحقيقية للهجوم الإسرائيلي على الضاحية اللبنانية

العالم – العين الإسرائيلية

ويبحث البرنامج فيما بعد العدوان الغاشم والوحشي على الضاحية الجنوبية من بيروت بدأ الإعلام العبري يتساءل عن العقاب الذي سيناله من جانب حزب الله ومن يسانده وما اذا كان هذا العدو قد دخل في مرحلة جديدة من هذه الحرب.

وفيما يتعلق بالأهداف التي دفعت لشن هذا العدوان الهمجي الوحشي الغادر على الضاحية الجنوبية من بيروت تحديدا، أكد نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي، أن الهدف الاساسي كما هو معلن وواضح، هو الضغط المكثف والخانق على حزب الله من أجل فك الإرتباط مع جبهة غزة، وهذا بدأ من المواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول بما فيهم بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إضافة الى مسؤولين أمنيين آخرين، وهذا ايضا بحد ذاته يعني يكشف زيف الشعار الذي رفعه بنيامين نتنياهو المتعلق بإعادة المستوطنين إلى منطقة الشمال هذا الهدف للحرب هوهدف مقنّع وليس هدفا حقيقيا.

ولفت عواضه إلى أن الهدف الحقيقي هو فك الإرتباط بشكل كامل بين بيروت وغزة، ولذلك من الواضح أن هذا السياق من الضغط المكثّف من خلال هذا النوع من العمليات الكثيفة في منطقة سكنية لها رمزيتها، وايضا مكتظة بالسكان، إضافة إلى محاولة الإغتيال لمحاصرة حزب الله في خياراته، وبالتالي دفعه باتجاه الاستسلام.

وألقى البرنامج الضوء على العدوان الواسع على لبنان وتحديدا على الضاحية الجنوبية من بيروت له أبعاد اقليمية وليس محصورا فقط بالواقع اللبناني المحلي أو حتى بحزب الله، وهذا ما كان يمكن أن يحدث لولا معرفة الإدارة الأمريكية به.

وبحث البرنامج في السؤال الذي يتردد في أروقة الإعلام العبري:"إلى أين سيذهب العدو الآن، وكيف سيتم التعامل مع رد حزب الله ومع دخول حلفاء المقاومة في لبنان في هذه المعركة تحديدا".

ورصد البرنامج خطورة الارتكاب الصهيوني العدواني ضد لبنان وشعبه وضد حزب الله رأى يسرائيل زيف وهو الجنرال الصهيوني سابقا أنه لابد من التنسيق مع الأمريكيين لمواجهة المرحلة المقبلة.

كما ألقى البرنامج الضوء على إيهود ألمرت رئيس الحكومه الصهيونيه سابقا الذي ذاق في حرب تموز 2006 طعم الهزيمة المرة أمام حزب الله يحذّر من الذهاب الى خيار الغزو البري للبنان ردا على الدعوات التي تدعو الى ذلك.

ضيف البرنامج:

- نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي

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