الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام: العدوان على الضاحية يكشف الاحباط الذي يعانيه الاحتلال امام صمود المقاومة

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :