الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية تدين عدوان الاحتلال على بنايات سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :