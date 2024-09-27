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الخارجية الايرانية: جرائم الكيان تظهر ان دعوات اميركا وبعض دول الغرب لوقف اطلاق النار مجرد خدعة تضمن للاحتلال الوقت لمواصلته اراقة الدماء

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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