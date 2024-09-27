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اصابة مبنى في صفد بصاروخ مباشر من الرشقة الصاروخية التي اطلقت من لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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