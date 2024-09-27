الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية اليمنية: الكيان الصهيوني يدفع بالمنطقة إلى حرب إقليمية لن تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب بل وعلى العالم برمته

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :