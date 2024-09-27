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الخارجية اليمنية: عدم لجم الكيان الصهيوني في غزة من قبل المجتمع الدولي هو الذي شجعه على المضي قدما في الاعتداء على لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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