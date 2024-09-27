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الرئيس بزشكيان: هجمات الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية تظهر طبيعة الارهاب الحكومي لهذا الكيان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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