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الرئيس بزشكيان: الكيان الصهيوني يشكل اكبر تهديد للسلام والامن الاقليمي والدولي

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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