الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني: المقاومة لديها قادة وكوادر أقوياء وكل قائد يستشهد سيكون له بديل

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :