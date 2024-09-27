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حركة أنصار الله: التطور الخطير في العدوان على لبنان يفتح الباب على حرب مفتوحة لن تكون إلا وبالا على الكيان المؤقت

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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