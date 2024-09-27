الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: روسيا تدين بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :