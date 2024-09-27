الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم جيش الاحتلال: لن أتطرق لنتائج الهجوم على الضاحية

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :