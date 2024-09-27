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إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لقادة الدول الإسلامية

إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لقادة الدول الإسلامية
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إلى اجتماع عاجل لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث جرائم لكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين.

العالم- ايران

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