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الطيران الإسرائيلي يشن غارة على بلدتي عيتيت وجويا في جنوب لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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