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الطيران الإسرائيلي يعتدي على بلدة ميفدون ومجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

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