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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف البقاع الغربي والضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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