الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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تجمع جماهيري في العاصمة طهران تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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