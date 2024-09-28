روسيا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان

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وشدد لافروف، بالقول: "من الضروري الوقف الفوري لدوامة العنف قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماما، وهو ما كما قلت، يريده البعض حقا ويحاولون إثارة حرب كبيرة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "موسكو تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية، التي تنتهك السيادة اللبنانية"، كما خاطب ممثلي الولايات المتحدة، قائلاً إن "الخيار الآن أمام واشنطن، إما الاستمرار في عرقلة العمل أو المطالبة بإنهاء الحرب".

وقال لافروف: "دون دعمكم الكامل لإسرائيل، يمكن إنهاء الصراع بسرعة وفعالية".

وارتفعت حدة التوترات بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، استشهد فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية.