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غارات إسرائيلية على بلدات السفري وبوداي وسرعين في البقاع اللبناني

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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