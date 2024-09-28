السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية بسلاح الجو وسلاح البحرية على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :