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طائرات الاحتلال تستهدف منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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