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وزير الخارجية الإيراني: الهجوم على بيروت جريمة حرب تؤكد أن الكيان الصهيوني أكبر تهديد للأمن والسلم الإقليمي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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