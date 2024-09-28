السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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